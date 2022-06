Kate Middleton alle donne e agli uomini dell' Esercito | «Grazie per il vostro sacrificio»

Pubblicità

In occasione della Giornata delle Forze Armate,ha condiviso delle foto inedite in tenuta militare: la Duchessa di Cambridge, raggiante come è nel suo stile, ha ricevuto l'addestramento lo scorso novembre. Questa giornata è molto ...Il Symphonica Tour Nel 2011, per festeggiare il matrimonio tra il principe William e, realizza una cover della canzone di Stevie Wonder "You And I", scaricabile gratuitamente dal suo ...In occasione della Giornata delle Forze Armate che quest'anno in Inghilterra si celebra il 25 giugno, Kate Middleton ha dedicato un post al coraggio delle donne e degli uomini in divisa nel mondo ...Kate Middelton ha reso omaggio a uomini e donne coraggiosi, in occasione (oggi) della Giornata delle Forze Armate. La Giornata delle forze armate, è un'occasione annuale per mostrare sostegno alla ...