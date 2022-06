Covid e contagi in aumento, Speranza: «Sfida ora è puntare su responsabilità dei singoli» (Di sabato 25 giugno 2022) L'aumento dei contagi da Covid in Italia era atteso sulla base di quello che stava accadendo in altri paesi. Al momento, però, si affianca ad una limitata crescita dei ricoveri in ospedale. Questo è il punto della situazione emerso da dichiarazioni che il ministro della Salute Roberto Speranza ha rilasciato in un'intervista a Repubblica del 25 giugno. «Questo – ha evidenziato in relazione alle ospedalizzazioni – è un aspetto molto importante che monitoreremo ancora». Restrizioni anti-Covid, Speranza: «Non sono all'ordine del giorno revisioni» La crescita dei numeri è arrivata a pochi giorni dal momento in cui sono state messe da parte molte restrizioni. La tendenza di crescita delle positività riscontrate ogni giorno dal bollettino per il momento non dovrebbe aprire la strada a ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 25 giugno 2022) L'deidain Italia era atteso sulla base di quello che stava accadendo in altri paesi. Al momento, però, si affianca ad una limitata crescita dei ricoveri in ospedale. Questo è il punto della situazione emerso da dichiarazioni che il ministro della Salute Robertoha rilasciato in un'intervista a Repubblica del 25 giugno. «Questo – ha evidenziato in relazione alle ospedalizzazioni – è un aspetto molto importante che monitoreremo ancora». Restrizioni anti-: «Non sono all'ordine del giorno revisioni» La crescita dei numeri è arrivata a pochi giorni dal momento in cui sono state messe da parte molte restrizioni. La tendenza di crescita delle positività riscontrate ogni giorno dal bollettino per il momento non dovrebbe aprire la strada a ...

