Cibo nascosto all’Isola dei Famosi, ex naufraga svela tutto: “L’abbiamo diviso in parti uguali” (Di sabato 25 giugno 2022) In queste ore, un ex naufraga dell’Isola dei Famosi si sta dando alla pazza gioia con delle confessioni inaspettate su reality show. La persona in questione è Lory Del Santo, che recentemente ha ammesso l’esistenza di Cibo nascosto in Honduras. La donna, infatti, ha rivelato che lei e i suoi ex compagni d’avventura hanno preso L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di sabato 25 giugno 2022) In queste ore, un exdell’Isola deisi sta dando alla pazza gioia con delle confessioni inaspettate su reality show. La persona in questione è Lory Del Santo, che recentemente ha ammesso l’esistenza diin Honduras. La donna, infatti, ha rivelato che lei e i suoi ex compagni d’avventura hanno preso L'articolo proviene da KontroKultura.

Pubblicità

fall1m3nto : RT @fracco_: Durante l’adolescenza - l’età della malinconia - avevo iniziato a mangiare senza più fermarmi. Mangiavo di nascosto, per noia,… - imnotyourbabyy : RT @fracco_: Durante l’adolescenza - l’età della malinconia - avevo iniziato a mangiare senza più fermarmi. Mangiavo di nascosto, per noia,… - outsidemars_ : RT @fracco_: Durante l’adolescenza - l’età della malinconia - avevo iniziato a mangiare senza più fermarmi. Mangiavo di nascosto, per noia,… - massimo_san : RT @StefanoFeltri: L'inchiesta di copertina del nostro nuovo mensile #CIBO Benvenuti nell’inferno nascosto della cucina: salari troppo bas… - PazzoPerDomani : RT @StefanoFeltri: L'inchiesta di copertina del nostro nuovo mensile #CIBO Benvenuti nell’inferno nascosto della cucina: salari troppo bas… -