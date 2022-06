Casa di proprietà: traguardo irraggiungibile? Fai queste semplici mosse e sarà tua (Di sabato 25 giugno 2022) Uno dei traguardi è di sicuro quello di possedere una propria Casa, un obiettivo che, generalmente, si corona quando ci sono le possibilità e prospettive economiche di vita abbastanza stabili. Ma non se ne parlerebbe prima dei 35 anni. Ecco perché… Trovare un lavoro, acquistare un’automobile per raggiungere il posto dei lavoro e spostarsi in autonomia. Avere un contratto stabile e solo dopo pensare di poter fare il passo successivo. Ecco quale: l‘acquisto di una Casa. Ma prima dei 35 anni non è così semplice, lo dimostra un’analisi condotta da Casa.it… Giovani e aspettative: ecco come la prima Casa non arriva prima dei 35 anni- curiosauro.itPrima Casa: ecco a che età si cerca Importante capire come ci si muove nel campo immobiliare. Non si tratta solo di scoprire la semplice età di chi si accinge a ... Leggi su curiosauro (Di sabato 25 giugno 2022) Uno dei traguardi è di sicuro quello di possedere una propria, un obiettivo che, generalmente, si corona quando ci sono le possibilità e prospettive economiche di vita abbastanza stabili. Ma non se ne parlerebbe prima dei 35 anni. Ecco perché… Trovare un lavoro, acquistare un’automobile per raggiungere il posto dei lavoro e spostarsi in autonomia. Avere un contratto stabile e solo dopo pensare di poter fare il passo successivo. Ecco quale: l‘acquisto di una. Ma prima dei 35 anni non è così semplice, lo dimostra un’analisi condotta da.it… Giovani e aspettative: ecco come la primanon arriva prima dei 35 anni- curiosauro.itPrima: ecco a che età si cerca Importante capire come ci si muove nel campo immobiliare. Non si tratta solo di scoprire la semplice età di chi si accinge a ...

