«Campione» nella lotta al Covid e in sella all'enduro: premiato Luca Lorini (Di sabato 25 giugno 2022) Il riconoscimento Stella al merito del Coni lombardo per il direttore dell'Unità di Anestesia e rianimazione dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, già Campione italiano di enduro nella sua categoria. premiato anche il Campione di ciclismo e solidarietà Giuseppe Manenti.

