Asteria | fra il call center e le canzoni | “La musica è il mio faro nella notte”

(Di sabato 25 giugno 2022) Bergamo. Anita Ferrari, in arte, ha 23 anni, è nata e vive a Bergamo, è laureata in psicologia e lavora in un. Tra l’università e il lavoro, non perde di vista la sua più grande passione: la. Vorrebbe che diventasse la sua unica occupazione e, consapevole dei sacrifici che il tentativo le richiederà, si dice comunque pronta ad affrontare il futuro a viso aperto e con grande determinazione. Anita ha vinto il Premio Bindi a Santa Margherita Ligure e ha raggiunto le fasi finali del concorso “L’Autore – Il mestiere della”. Nei giorni scorsi è uscito Ancora, il suo nuovo singolo. La giovane cantante racconta in un’intervista l’evoluzionele che l’ha portata fin qui. Quando nasce questa sua passione? Da piccola. Mia sorella aveva ricevuto una chitarra ...