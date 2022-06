Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 24 giugno 2022 (Di sabato 25 giugno 2022) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 24 giugno 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il varietà Top Dieci ha totalizzato in media 2403 spettatori (17.66% di share); su Canale5 la serie tv New Amsterdam ha avuto 1238 spettatori (share 9.56%) nella media dei due episodi. Il film Interstellar su Italia1 ha ottenuto 824 spettatori (7.00%); su Rai2 l’episodio della serie tv N.C.I.S. – Unità anticrimine ha portato a casa 643 spettatori (4.22%), mentre l’episodio di N.C.I.S. Hawai’i ne ha avuti 571 (4.03%); il film Un giorno di pioggia a New York su Rai3 ha conquistato 778 spettatori (5.26%). Su Rete4 la puntata del programma Quarto Grado – ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 25 giugno 2022)tv: idei programmi più visti di24, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il varietà Top Dieci ha totalizzato in media 2403 spettatori (17.66% di share); su Canale5 la serie tv New Amsterdam ha avuto 1238 spettatori (share 9.56%) nella media dei due episodi. Il film Interstellar su Italia1 ha ottenuto 824 spettatori (7.00%); su Rai2 l’episodio della serie tv N.C.I.S. – Unità anticrimine ha portato a casa 643 spettatori (4.22%), mentre l’episodio di N.C.I.S. Hawai’i ne ha avuti 571 (4.03%); il film Un giorno di pioggia a New York su Rai3 ha conquistato 778 spettatori (5.26%). Su Rete4 la puntata del programma Quarto Grado – ...

Pubblicità

AnnaMancini81 : Ascolti Tv venerdì 24 giugno 2022, Top Dieci 17.7%, New Amsterdam 9.6% - CorriereCitta : Ascolti tv venerdì 24 giugno 2022: Top Dieci, New Amsterdam 4, Interstellar, Propaganda Live, dati Auditel e share - AnnaMancini81 : Ascolti Tv giovedì 23 giugno 2022, Don Matteo 16.5%, Scherzi a parte 13.7% - occhio_notizie : Ascolti tv di giovedì 23 giugno 2022: Don Matteo vince contro Scherzi a parte #ascoltitv #datiauditel - dwaekkijake : ma mo perché dovete rompe il cazzo se felix ha collaborato per trenta secondi con nayeon quando dovreste essere fel… -