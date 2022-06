A Santorini per il weekend più romantico del mondo (Di sabato 25 giugno 2022) A Oia in un super hotel (il Santo Maris) che guarda il tramonto. Abbiamo vissuto lo stereotipo, ed è stato bellissimo Leggi su vanityfair (Di sabato 25 giugno 2022) A Oia in un super hotel (il Santo Maris) che guarda il tramonto. Abbiamo vissuto lo stereotipo, ed è stato bellissimo

Pubblicità

indiepatico : Credo che si possa dire che la più alta concentrazione di piscine private per metro quadrato al mondo sia a Santori… - SaCharlieFlo : @quartobloccoRo Santorini fina 10 anni fa era solamente per i ricchi.Nel frattempo hanno abbassato abbastanza i lor… - shestheloser : @anikeatable Ne sto leggendo tante anche io e infatti ho l’ansia che domenica devo partire :// Comunque si i voli p… - lunanellabisso : Ieri sera d'impulso ho prenotato 5 notti a Santorini per settembre ?? - Yachting_Greece : RT @l0vliest: @Lacocasprite BELLISSIMO, noi stiamo ad atene per qualche giorno poi andiamo a visitare delle isole nelle vicinanze e andiamo… -