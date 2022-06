Wimbledon 2022, il tabellone di Matteo Berrettini: possibile semifinale con Nadal, prima settimana comoda (Di venerdì 24 giugno 2022) Con il sorteggio dei tabelloni, si entra in pieno clima Wimbledon. Fra due giorni l’All England Club sarà il centro del mondo tennistico: nonostante non verranno assegnati punti ATP, il fascino dell’impianto britannico rimane immutato ed entrare a far parte dell’albo d’oro dello Slam sull’erba regala al tuo nome un’aura di immortalità. Matteo Berrettini, inserito nella parte di Rafa Nadal, vuole entrare nella storia dello sport italiano riuscendo nell’impresa. Nella prima settimana il suo percorso non presenta particolari difficoltà. Si comincia con il cileno Cristian Garin, in passato numero 17 al mondo ma mai stato una cima sull’erba. Quest’anno la sua campagna comprende due partite ed altrettante sconfitte con Sebastian Korda ad Halle e da Alex De Minaur ad Eastbourne, per ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) Con il sorteggio dei tabelloni, si entra in pieno clima. Fra due giorni l’All England Club sarà il centro del mondo tennistico: nonostante non verranno assegnati punti ATP, il fascino dell’impianto britannico rimane immutato ed entrare a far parte dell’albo d’oro dello Slam sull’erba regala al tuo nome un’aura di immortalità., inserito nella parte di Rafa, vuole entrare nella storia dello sport italiano riuscendo nell’impresa. Nellail suo percorso non presenta particolari difficoltà. Si comincia con il cileno Cristian Garin, in passato numero 17 al mondo ma mai stato una cima sull’erba. Quest’anno la sua campagna comprende due partite ed altrettante sconfitte con Sebastian Korda ad Halle e da Alex De Minaur ad Eastbourne, per ...

