Ucraina: intelligence Gb, 'aviazione russa in difficoltà, utilizza mercenari Wagner' (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - L'intelligence britannica ritiene che la Russia stia utilizzando piloti mercenari della compagnia militare privata Wagner perché non dispone di personale adeguatamente addestrato e sta subendo perdite in combattimento nella guerra con l'Ucraina. Secondo fonti di intelligence del ministero della Difesa del Regno Unito, l'esercito ucraino ha catturato il pilota di un aereo d'attacco russo Su-25, abbattuto il 17 giugno. Il pilota ha ammesso di essere un ex maggiore dell'aeronautica russa, che ha ottenuto un lavoro come mercenario militare del gruppo Wagner. L'intelligence ritiene che l'uso di dipendenti in pensione che attualmente lavorano sotto contratto "è probabilmente dovuto a una ...

