Ucraina e Moldavia sono candidate all’ingresso nell’Ue (Di venerdì 24 giugno 2022) Il più veloce a twittare è Xavier Bettel, Primo Ministro del Lussemburgo. Poi arriva il messaggio di Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, seguito da tanti capi di Stato e di governo dell’Unione Europea. Tutti parlano di «momento storico»: Ucraina e Moldavia sono ufficialmente Paesi candidati all’adesione, il primo passo nel percorso verso l’ingresso nell’Unione europea. Per la Georgia, invece, c’è una «prospettiva europea»: lo status di Paese candidato verrà concesso una volta soddisfatte le richieste indicate nell’analisi della Commissione europea in merito. Un accordo sofferto Istantanei anche i ringraziamenti dei due presidenti coinvolti, Volodymyr Zelensky e Maia Sandu. Per l’Ucraina ci sono altre buone notizie dal summit europeo: il Consiglio ribadisce il sostegno contro l’invasione ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 24 giugno 2022) Il più veloce a twittare è Xavier Bettel, Primo Ministro del Lussemburgo. Poi arriva il messaggio di Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, seguito da tanti capi di Stato e di governo dell’Unione Europea. Tutti parlano di «momento storico»:ufficialmente Paesi candidati all’adesione, il primo passo nel percorso verso l’ingresso nell’Unione europea. Per la Georgia, invece, c’è una «prospettiva europea»: lo status di Paese candidato verrà concesso una volta soddisfatte le richieste indicate nell’analisi della Commissione europea in merito. Un accordo sofferto Istantanei anche i ringraziamenti dei due presidenti coinvolti, Volodymyr Zelensky e Maia Sandu. Per l’cialtre buone notizie dal summit europeo: il Consiglio ribadisce il sostegno contro l’invasione ...

Pubblicità

TgLa7 : Parlamento Europeo approva con 529 a favore 45 contrari e 14 astenuti la relazione in cui si chiede di concedere im… - Ettore_Rosato : Benvenute a #Ucraina e #Moldavia! Da oggi ufficialmente paesi candidati ad entrare nella Ue. Un passo giusto, nel momento giusto. - Corriere : «Il Consiglio europeo ha approvato lo status di candidato all’Ue per Ucraina e Moldavia. Un momento storico». Lo an… - TeneraValse : Ucraina candidata all'ingresso nell'Unione europea: il Consiglio Ue dà il via libera. Ok anche alla Moldavia - Il F… - CurottoMauro : RT @EnricoLetta: Con ?@OlafScholz? e gli altri colleghi progressisti europei sosteniamo a #Bruxelles la decisione di dare lo status di cand… -