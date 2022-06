Uccisi da un tir pirata sulla Tangenziale milanese, le vittime sono di Bergamo (Di venerdì 24 giugno 2022) Abitavano e lavoravano in provincia di Bergamo le vittime del tragico incidente che si è consumato mercoledì 15 giugno lungo la Teem, la Tangenziale esterna milanese rimasta chiusa ore per consentire alla Polizia stradale di effettuare i rilievi. Massimiliano De Letteriis e Stefanita Toeder, tubisti industriali per un’azienda di Lallio, stavano rientrando alla base dopo un’intensa giornata di lavoro. Alle 17,45 erano scesi dal furgone per verificare la tenuta del carico che portavano (nel cassone avevano dei tubi d’acciaio, di quelli che si utilizzano per gli impianti di riscaldamento) quando un tir li ha falciati. Per entrambi non c’è stato nulla da fare: sono morti sul colpo e sui loro corpi era stata disposta l’autopsia. De Letteriis, 51 anni, abitava ad Almè, dove giovedì mattina, nella Chiesa ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 24 giugno 2022) Abitavano e lavoravano in provincia diledel tragico incidente che si è consumato mercoledì 15 giugno lungo la Teem, laesternarimasta chiusa ore per consentire alla Polizia stradale di effettuare i rilievi. Massimiliano De Letteriis e Stefanita Toeder, tubisti industriali per un’azienda di Lallio, stavano rientrando alla base dopo un’intensa giornata di lavoro. Alle 17,45 erano scesi dal furgone per verificare la tenuta del carico che portavano (nel cassone avevano dei tubi d’acciaio, di quelli che si utilizzano per gli impianti di riscaldamento) quando un tir li ha falciati. Per entrambi non c’è stato nulla da fare:morti sul colpo e sui loro corpi era stata disposta l’autopsia. De Letteriis, 51 anni, abitava ad Almè, dove giovedì mattina, nella Chiesa ...

