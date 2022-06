Turista americana rischia la vita a causa di un aborto spontaneo È stata autorizzata a lasciare Malta (Di venerdì 24 giugno 2022) Andrea Prudente, 38 anni, ha avuto un aborto spontaneo al quarto mese La Turista americana che sta rischiando la vita in un ospedale maltese a causa delle legislazione locale che impedisce ai medici ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Andrea Prudente, 38 anni, ha avuto unal quarto mese Lache stando lain un ospedale maltese adelle legislazione locale che impedisce ai medici ...

Pubblicità

ilpost : Una turista americana rischia la vita per un aborto negato a Malta. Ha avuto delle complicanze in vacanza e il feto… - eziomauro : Aborto negato a Malta: una turista americana rischia la vita per la legge più restrittiva d'Europa - la Repubblica - repubblica : Aborto negato a Malta, una turista americana rischia la vita. A breve il trasferimento in Spagna - angiuoniluigi : RT @repubblica: Aborto negato a Malta, una turista americana rischia la vita. A breve il trasferimento in Spagna - Vsoldani : Una turista americana rischia la vita per un aborto negato a Malta - Il Post -