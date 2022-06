Tennis, ATP Eastbourne 2022: Taylor Fritz e Maxime Cressy in Finale sull’erba britanica (Di venerdì 24 giugno 2022) Sarà una Finale tutta americana quella dell’ATP di Eastbourne. sull’erba del Regno Unito si confronteranno infatti i due Tennisti degli States Maxime Cressy e Taylor Fritz. Cressy, esponente tra gli ultimi del gioco serve&volley, ha prevalso in un match molto tirato contro il britannico Jack Draper (n.108 del ranking): 7-6 (5) 5-7 (2) 6-3 per lo statunitense che in 2 ore e 39 minuti di gioco l’ha spuntata. Si prospetta quindi un atto conclusivo molto interessante. Sempre in tre set Fritz (n.14 del mondo) ha sconfitto l’australiano Alex de Minaur (n.24 ATP): 6-1 6-7 (5) 6-3 per il californiano che dunque si prepara così in vista dell’imminente torneo di Wimbledon. Da ricordare che il citato Fritz ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) Sarà unatutta americana quella dell’ATP didel Regno Unito si confronteranno infatti i dueti degli States, esponente tra gli ultimi del gioco serve&volley, ha prevalso in un match molto tirato contro il britannico Jack Draper (n.108 del ranking): 7-6 (5) 5-7 (2) 6-3 per lo statunitense che in 2 ore e 39 minuti di gioco l’ha spuntata. Si prospetta quindi un atto conclusivo molto interessante. Sempre in tre set(n.14 del mondo) ha sconfitto l’australiano Alex de Minaur (n.24 ATP): 6-1 6-7 (5) 6-3 per il californiano che dunque si prepara così in vista dell’imminente torneo di Wimbledon. Da ricordare che il citato...

Pubblicità

SuperTennisTv : ???????????????????????????? ?? Matteo #Berrettini si impone su Krajinovic 7-5 6-4 e si conferma ???????????????? dell'#ATP 500 del Quee… - Eurosport_IT : Il nome di Berrettini a fianco a quello dei grandi del tennis: per l’azzurro arriva la 4ª finale consecutiva su erb… - Eurosport_IT : Pelle d'oca anche per noi Matteo, assicurato ???????? - sportface2016 : #AtpEastbourne, #Fritz sfida #Cressy in finale nel derby statunitense - TennisWorldit : Atp Mallorca - Prima finale sull'erba per Tsitsipas. A Eastbourne è finale americana -