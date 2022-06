Tabellone Wimbledon Femminile 2022: Iga Swiatek prima favorita del seeding, cinque le azzurre al via (Di venerdì 24 giugno 2022) Sorteggiato il Tabellone Femminile di Wimbledon 2022: ecco tutti gli accoppiamenti. Iga Swiatek parte ovviamente come prima testa di serie del torneo, seguita da Anett Kontaveit, Ons Jabeur e Paula Badosa. cinque le azzurre in gara, di cui due comprese nel seeding: Camila Giorgi e Martina Trevisan saranno rispettivamente la numero 21 e 22 del Tabellone. Presenti anche Lucia Bronzetti, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. IL Tabellone Femminile PARTE ALTA (1) Swiatek vs. Fett Kartal vs. Kovinic Liu vs. Parrizas Diaz (27) Putintseva vs. Cornet (18) Teichmann vs. Tomljanovic Harrison vs. Rus Golubic vs. Petkovic (13) Krejcikova vs. Zanevska (9) Muguruza vs. ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) Sorteggiato ildi: ecco tutti gli accoppiamenti. Igaparte ovviamente cometesta di serie del torneo, seguita da Anett Kontaveit, Ons Jabeur e Paula Badosa.lein gara, di cui due comprese nel: Camila Giorgi e Martina Trevisan saranno rispettivamente la numero 21 e 22 del. Presenti anche Lucia Bronzetti, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. ILPARTE ALTA (1)vs. Fett Kartal vs. Kovinic Liu vs. Parrizas Diaz (27) Putintseva vs. Cornet (18) Teichmann vs. Tomljanovic Harrison vs. Rus Golubic vs. Petkovic (13) Krejcikova vs. Zanevska (9) Muguruza vs. ...

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA #TENNIS QUALIFICAZIONI #WIMBLEDON, #VAVASSORI ENTRA NEL TABELLONE PRINCIPALE: L'AZZURRO HA BATTUTO IL CEC… - sportface2016 : Il tabellone femminile di #Wimbledon: cinque italiane al via - Riccardo__07 : In tl qualche commento sul calendario di SerieA ma nessuno sul sorteggio del tabellone di Wimbledon con Kyrgios min… - NandoArm8 : In corso il sorteggio del tabellone principale femminile di #Wimbledon. Successivamente toccherà agli uomini. 11 i… - FlavioBertolin8 : Quel presagio di sventura che precede il sorteggio del tabellone maschile... #Nadal #Wimbledon -