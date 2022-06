Spiagge pubbliche a Napoli | più accessi liberi ma controllo numerico dei bagnanti

(Di venerdì 24 giugno 2022) La Giunta comunale di, su proposta dell’assessore all’ambiente e al mare Paolo Mancuso, ha approvato una delibera relativa alla gestione aperta e sicura degli arenili pubblici nel corso della stagione balneare 2022 in città. Il provvedimento prevede l’ampliamento deglipossibili alle, che passano da 350 a 400 al Bagno Sirena.L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Napoli - Questa mattina la Giunta Comunale, su proposta dell'assessore all'Ambiente e al Mare Paolo Mancuso, ha approvato una delibera relativa alla gestione delle, per la stagione balneare 2022, che prevede più accessi liberi e un rafforzamento dei controlli. "Alla luce degli episodi di violenza registrati nelle scorse settimane ..."