Schianto con il minivan: morte tre sorelle, erano in vacanza in Guatemala (Di venerdì 24 giugno 2022) Tre sorelle muoiono in un incidente stradale durante una vacanza. Natalie, Katherine e Tiffany, di età compresa tra i 18 e i 21 anni, sono morte mentre si trovavano in Guatemala. Le giovani sono morte a seguito di un incidente stradale dopo che il minivan guidato dal nonno si è schiantato contro un tir. Le ragazze erano andate in Guatemala, dalla California dove vivevano, per far visita alla famiglia della madre, come riporta la stampa locale. La maggiore, Tiffany, era tecnicamente la zia delle altre due, ma la madre di Natalie e Katherine le ha cresciute come se fossero tre sorelle. La loro scomparsa è un dolore enorme per tutta la famiglia, come spiega anche la zia Cindy Gonzalez: «Non ci sono parole per descrivere la tragedia che ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 24 giugno 2022) Tremuoiono in un incidente stradale durante una. Natalie, Katherine e Tiffany, di età compresa tra i 18 e i 21 anni, sonomentre si trovavano in. Le giovani sonoa seguito di un incidente stradale dopo che ilguidato dal nonno si è schiantato contro un tir. Le ragazzeandate in, dalla California dove vivevano, per far visita alla famiglia della madre, come riporta la stampa locale. La maggiore, Tiffany, era tecnicamente la zia delle altre due, ma la madre di Natalie e Katherine le ha cresciute come se fossero tre. La loro scomparsa è un dolore enorme per tutta la famiglia, come spiega anche la zia Cindy Gonzalez: «Non ci sono parole per descrivere la tragedia che ...

Pubblicità

andfranchini : Schianto con il minivan: morte tre sorelle, erano in vacanza in Guatemala - occhio_notizie : ?? Natalie, Katherine e Tiffany morte dopo uno schianto con il minivan: erano in vacanza in #Guatemala |… - leggoit : Spaventoso schianto con il minivan: #morte tre #sorelle, erano in vacanza - CircusRedTicket : RT @LucfkK73: 'È questo il modo in cui finisce il mondo... È questo il modo in cui lfinisce il mondo... È questo il modo in cui finisce i… - oggieridomani : Peskov ha definito assurde le conclusioni della risoluzione dell'APCE con accuse alla Federazione Russa nello schia… -