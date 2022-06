Raimondo Todaro non lascia Amici, Milly Carlucci commenta (Di venerdì 24 giugno 2022) Il dispiacere dell’addio di Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle sembra sia acqua passata per Milly Carlucci, anche oggi che il coreografo e ballerino sceglie di restare ancora ad Amici. Il ruolo di Prof a Raimondo Todaro sembra piacergli più di quello della pista di Rai 1, lì resta protagonista anche nella prossima edizione della scuola di Maria de Filippi. In queste scelte non può esserci nessun sentimento negativo per Milly Carlucci, che però una bella fetta di merito per il successo di Todaro la pretende e la dichiara. Al settimanale Mio la conduttrice di Ballando con le Stelle conferma che è felice per il suo ex maestro di ballo ma che è anche molto orgogliosa perché è stata la prima a vedere il suo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 24 giugno 2022) Il dispiacere dell’addio dia Ballando con le Stelle sembra sia acqua passata per, anche oggi che il coreografo e ballerino sceglie di restare ancora ad. Il ruolo di Prof asembra piacergli più di quello della pista di Rai 1, lì resta protagonista anche nella prossima edizione della scuola di Maria de Filippi. In queste scelte non può esserci nessun sentimento negativo per, che però una bella fetta di merito per il successo dila pretende e la dichiara. Al settimanale Mio la conduttrice di Ballando con le Stelle conferma che è felice per il suo ex maestro di ballo ma che è anche molto orgogliosa perché è stata la prima a vedere il suo ...

