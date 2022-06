Raffiche di vento e grandine | danni e disagi Linee dei mezzi pubblici deviate e sospese

(Di venerdì 24 giugno 2022) Temporali, pioggia ecome noci. Dopo settimane di siccità è arrivata la pioggia, tanta, con conseguenze negative in molte zone del nord Italia. Sul Chivassese, ad esempio, alle 14 di oggi venerdì 24 giugno si è abbattuto un temporale congrossa come noci. Colpite particolarmente le frazioni di Pogliani e Boschetto. La forte pioggia ha provocatoalla linea telefonica di Rondissone, interrompendo i collegamenti. Nelle ultime ore il maltempo ha colpito anche la bergamasca provocando numerosialle imprese agricole. Ilcon fortiha scoperchiato numerose serre e steso il mais nei campi. Dopo tanti giorni di siccità le piante erano già in sofferenza e laè stata in molti casi fatale. Secondo i tecnici della Coldiretti ...

A Milano piove e i Vigili del Fuoco sono costretti a compiere decine di interventi. In quasi ogni zona della città, sferzata da violenti temporali e f ortediintorno alle 16, ci sono state molte chiamate. Numerosi gli alberi abbattuti dal. Non si registrano feriti. Le temperature si sono abbassate sensibilmente. In serata potrebbero ...... stavolta colpito paradossalmente anche da violenti temporali che distruggono i raccolti: in alcune zone della Bergamasca fortidihanno scoperchiato serre e allettato il mais in campo,... Maltempo Piemonte: temporali, forti raffiche di vento e grandine come noci, danni e disagi A Chiuduno la tromba d’aria ha raso al suolo sessanta serre di un’azienda agricola. Gandino, divelta la tensostruttura dell’oratorio ...Tutta l'Italia presto in zona rossa per la siccità. Stavolta a parlare di una «situazione drammatica» è il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, ...