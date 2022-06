Per Biden la decisione della Corte Suprema sull’aborto è «un tragico errore» (Di venerdì 24 giugno 2022) Ha definito la sentenza che elimina il diritto all'interruzione di gravidanza a livello federale «il compimento di un’ideologia estrema» Leggi su ilpost (Di venerdì 24 giugno 2022) Ha definito la sentenza che elimina il diritto all'interruzione di gravidanza a livello federale «il compimento di un’ideologia estrema»

