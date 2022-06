Pc e tablet mai restituiti dopo la DAD, denunciati 81 genitori (Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Appropriazione indebita: è il reato che i carabinieri di Pozzuoli contestano a 81 genitori di studenti che, terminata la didattica a distanza, non hanno restituito computer e tablet messi a disposizione dei ragazzi in comodato d’uso. Secondo quanto accertato dai militari, in collaborazione con i dirigenti scolastici, sono 71 i dispositivi informatici che non sono tornati nella disponibilità dei legittimi proprietari: le scuole. I controlli sono stati eseguiti a Pozzuoli e in altri quattro comuni dell’area flegrea. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Appropriazione indebita: è il reato che i carabinieri di Pozzuoli contestano a 81di studenti che, terminata la didattica a distanza, non hanno restituito computer emessi a disposizione dei ragazzi in comodato d’uso. Secondo quanto accertato dai militari, in collaborazione con i dirigenti scolastici, sono 71 i dispositivi informatici che non sono tornati nella disponibilità dei legittimi proprietari: le scuole. I controlli sono stati eseguiti a Pozzuoli e in altri quattro comuni dell’area flegrea. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

