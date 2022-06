Oroscopo Branko di Venerdì 24 Giugno 2022 | Leone autocritico

(Di venerdì 24 giugno 2022) L’diper oggi,24Ariete Coinvolti in un ritmo frenetico, trascinerete anche le persone in contatto con voi. C’è voglia di conoscere facce nuove, posti nuovi. E allora viaggiate! Toro Oggi vi distingue un pizzico di follia. Gemelli Se Luna è in Toro, vuol dire che la passione vive momenti di crescita. Cancro C’è qualche fastidio con Venere e Mercurio in GemelliDate maggiore spazio all’autocritica e non dimenticate che la creatività vi aiuta a risolvere problemi. Vergine Luna e Sole vi vogliono bene. Dovete essere più connessi, soprattutto con voi stessi. Bilancia Oggi stesso potete raggiungere nuove isole, magari Cipro dove Venere ha visto i suoi natali. Scorpione Il lavoro prosegue nonostante caldo e pressioni esterne. ...

Ariete Cerca di evitare spese non pianificate, cercando di considerare la necessità di beni e servizi. Le finanze possono richiedere cautela, specialmente se applicate al ...Ariete aumentano i vostri avversari professionali. Toro sta nascendo un fortunato influsso per le vostre finanze. Gemelli le differenze sono quelle che attraggono. Cancro potrebbe ...