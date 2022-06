Nuoto, Mondiali Budapest 2022. Lorenzo Zazzeri: “Avevo questo in canna. 4×100 mista, ci tengo a fare bene” (Di venerdì 24 giugno 2022) Un brusco risveglio per Lorenzo Zazzeri. Nella finale dei 50 stile libero valida per i Mondiali di Nuoto in scena a Budapest, l’azzurro paga i primi metri in cui non riesce immediatamente ad innestare le marce alte, chiudendo la sua prova sesto in 21.81. Un crono che conferma comunque la sua crescita esponenziale nel panorama mondiale: nella gara vinta dal britannico Benjamin Proud, Lorenzo ha provato a recuperare la linea dopo i primi metri difficoltosi, ma forse penalizzato anche dall’avere l’inglese al fianco, si è dovuto accontentare del sesto posto. Zazzeri non si mostra deluso per la sua prova ai microfoni della Rai: “Non sono sicuramente riuscito a ripetere la partenza di ieri. Ma la finale di oggi è stata di livello davvero altissimo, sono riuscito comunque a ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) Un brusco risveglio per. Nella finale dei 50 stile libero valida per idiin scena a, l’azzurro paga i primi metri in cui non riesce immediatamente ad innestare le marce alte, chiudendo la sua prova sesto in 21.81. Un crono che conferma comunque la sua crescita esponenziale nel panorama mondiale: nella gara vinta dal britannico Benjamin Proud,ha provato a recuperare la linea dopo i primi metri difficoltosi, ma forse penalizzato anche dall’avere l’inglese al fianco, si è dovuto accontentare del sesto posto.non si mostra deluso per la sua prova ai microfoni della Rai: “Non sono sicuramente riuscito a ripetere la partenza di ieri. Ma la finale di oggi è stata di livello davvero altissimo, sono riuscito comunque a ...

