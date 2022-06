Nuoto | Gregorio Paltrinieri rammaricato | “Devo cambiare mentalità Così non posso nuotare | posso fare meglio”

(Di venerdì 24 giugno 2022)nelle batterie dei 1500 stile libero uomini dei Mondiali 2022 diin vasca lunga a Budapest (Ungheria) ha ottenuto il settimo tempo di ingresso in finale, con il crono di 14?54?56, molto lontano dal personale di 14’33?10 nuotato il 13 agosto 2020 a Roma.l’azzurro al sito federale: “Una prestazione sottotono oggi.trovare la giustanon arrivo da nessuna parte, so cheperché sono arrivato bene a questo Mondiale. La competitività in generale è aumentata, sono rimasto scottato dagli 800 perché potevo giocarmile mie carte, ho tante gare dae domani è un altro giorno. Iogiocare sui miei ...

COME VEDERE LE GARE IN TV IL PROGRAMMA DI VENERDI' 24 GIUGNO PROGRAMMA: DATE, ORARI E TV IL ... dovePaltrinieri ha chiuso con il settimo tempo assoluto qualificandosi alla finale di ...Penultima giornata di gare delin vasca alla Duna Arena: Benedetta Pilato e Arianna ... A caccia di riscatto anchePaltrinieri, impegnato nelle batterie dei 1500 metri. L'appuntamento è ... Nuoto, Mondiali 2022: un opaco Gregorio Paltrinieri in finale nei 1500. I three amigos sembrano lontani Gregorio Paltrinieri nelle batterie dei 1500 stile libero uomini dei Mondiali 2022 di nuoto in vasca lunga a Budapest (Ungheria) ha ottenuto il settimo tempo di ingresso in finale, con il crono di 14" ...Diretta Mondiali nuoto 2022 Budapest streaming video Rai: gli orari, gli italiani in gara, le finali di venerdì 24 giugno con Paltrinieri e Quadarella.