Novità Serie A: ecco quando saranno svelati anticipi e posticipi delle partite (Di venerdì 24 giugno 2022) Novità importanti per i tifosi della Serie A La compilazione del calendario è stato il primo passo ufficiale verso la Serie A 2022/2023. Novità importante introdotta quest'anno sono le date in cui verranno comunicati gli orari delle partite. Le date e gli orari delle prime cinque giornate verranno svelate il 30 giugno. Dalla sesta giornata alla sedicesima verranno svelati il 30 agosto; mentre dalla 17 alla 21esima il 24 ottobre e il 10 novembre quelle dalla 22esima alla 29esima. Inter calendario Serie ANel nuovo anno verranno svelate le date e gli orari dalla 30esima alla 34esima (21 marzo 2023) mentre il 28 aprile gli orari della 35esima alla 37esima giornata. Gli orari dell'ultima giornata verranno comunicati il prossimo ...

