Lombardia | F Sala | ' più risorse a scuole paritarie in assestamento di bilancio'

Milano, 24 giu. (Adnkronos) - Nuove risorse in arrivo per le scuole dell'infanzia autonome. Lo prevede il progetto di legge sull'assestamento di bilancio deliberato dalla Giunta regionale della Lombardia che ora sarà trasmessa al Consiglio regionale per la definitiva approvazione. "L'incremento dello stanziamento -spiega l'assessore all'Istruzione di Regione Lombardia Fabrizio Sala- ribadisce la scelta prioritaria in favore della scuola. Sull'infanzia abbiamo incrementato le risorse di 4 milioni di euro, riportando a 8 milioni il contributo annuo regionale, che è aggiuntivo rispetto a quanto messo in campo a livello nazionale e comunale. Le scuole dell'infanzia autonome lombarde vedono così ripristinato l'intero ammontare del ...

