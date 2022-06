L'Europa snobba Draghi: niente vertice straordinario sul gas. E Salvini insorge (Di venerdì 24 giugno 2022) «Allo stato, non ci sono piani per tenere un summit in luglio» dedicato all'energia, si apprende da fonti Ue mentre è in corso l'Eurosummit. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, con l'appoggio di altri Paesi, ha chiesto ieri la convocazione di un vertice straordinario dedicato all'energia in luglio. La decisione spetta però al presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, che valuta l'opportunità di convocare un vertice sulla base della possibilità di trovare un consenso. La premier svedese Magdalena Andersson e il collega lettone Krisjanis Karins hanno entrambi detto che un vertice straordinario in luglio avrebbe senso solo se ci fosse qualcosa da decidere. Il Consiglio Europeo straordinario non è saltato, visto che è stato proposto «da un leader» ieri, ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 giugno 2022) «Allo stato, non ci sono piani per tenere un summit in luglio» dedicato all'energia, si apprende da fonti Ue mentre è in corso l'Eurosummit. Il presidente del Consiglio Mario, con l'appoggio di altri Paesi, ha chiesto ieri la convocazione di undedicato all'energia in luglio. La decisione spetta però al presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, che valuta l'opportunità di convocare unsulla base della possibilità di trovare un consenso. La premier svedese Magdalena Andersson e il collega lettone Krisjanis Karins hanno entrambi detto che unin luglio avrebbe senso solo se ci fosse qualcosa da decidere. Il Consiglio Europeonon è saltato, visto che è stato proposto «da un leader» ieri, ...

Pubblicità

ItalicaTestudo : RT @tempoweb: Draghi chiede il vertice straordinario sul gas e l'Europa lo snobba #guerra #Ue #russia #governo #iltempoquotidiano https://… - tempoweb : Draghi chiede il vertice straordinario sul gas e l'Europa lo snobba #guerra #Ue #russia #governo #iltempoquotidiano… - leonDuuxx : Ucraina, Dassù: 'Bene Draghi su Kiev in Ue, in gioco futuro Europa' Sinceramente non sono molto d’accordo, ?… -