La lezione di Vespa, gladiatore con il russo, mediatore tra Briatore e Sorbillo (Di venerdì 24 giugno 2022) C'è il Maurizio Costanzo Show e c'è il Bruno Vespa Show (sotto il titolo di Porta a Porta). I due un po' si assomigliano, non si fanno mettere i piedi in testa da nessuno, ma nello stesso tempo sanno ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 giugno 2022) C'è il Maurizio Costanzo Show e c'è il BrunoShow (sotto il titolo di Porta a Porta). I due un po' si assomigliano, non si fanno mettere i piedi in testa da nessuno, ma nello stesso tempo sanno ...

Pubblicità

talismanogiada : RT @avatar1dory: Grande lezione di civiltà e di self control #Vespa è un poveraccio - avatar1dory : Grande lezione di civiltà e di self control #Vespa è un poveraccio - Nicoletta2691 : RT @Crux__Sacra: Che lezione sta dando il mitico Soloviev a Vespa. L'intervista è iniziata da neanche mezz'ora e stiamo già 5 a zero per il… - FsSenni : RT @Crux__Sacra: Che lezione sta dando il mitico Soloviev a Vespa. L'intervista è iniziata da neanche mezz'ora e stiamo già 5 a zero per il… - fjadanza : RT @Crux__Sacra: Che lezione sta dando il mitico Soloviev a Vespa. L'intervista è iniziata da neanche mezz'ora e stiamo già 5 a zero per il… -