Pubblicità

borghi_claudio : Intanto nel giorno della fine dell'obbligo vaccinale si accatastano sulla scrivania della Corte Costituzionale le s… - BNNITNews : Meteo : l'anticiclone Caronte si farà sentire nel weekend. Temperature africane da Nord a Sud, attesi oltre 40° da… - BridgetJ__ : Il mio compagno era fuori città per lavoro, nei migliori dei casi sarebbe tornato domani. Nel peggiore prossima set… - picla14 : @OGiannino Intanto continuano ad erogare il rdc come se piovesse. Un dipendente deve andare in pensione a 67 anni o… - _dqcp : @fattoquotidiano Cioè questi restano nel m5s se gli garantisce il terzo mandato? Ma si accomodassero... . Intanto s… -

Internazionale

, si cercano in fretta fornitori che possano sostituire la Russia e in questo ambito la ... La Norvegia va in aiuto all'Ue sul gas: le novitàfrenetico e cruciale tentativo europeo di ..., oggi potrebbe essere "la giornata decisiva" per il simbolo Insieme per il futuro : a ... ma "essere i primiPalazzo non è tutto. Per me l'importante è essere i primi a tendere la mano... Intanto nel mondo La corte suprema statunitense boccia le restrizioni al porto d’armi nello stato di New York, l’esercito ucraino si ritira dalla città strategica di Severodonetsk, il Partito conservatore britannico sc ...Tra moglie e marito non mettere il dito. In questo caso è più appropriato dire, non mettere il bracciale di mezzo. Alle WSOP 2022, Phil Hui firma il suo terzo sigillo in carriera e shippa il $1,500 Po ...