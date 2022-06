Insieme per il futuro perde un altro pezzo. Dopo il senatore Fenu, fa retromarcia pure la deputata Martinciglio (Di venerdì 24 giugno 2022) Prima il ripensamento del senatore Emiliano Fenu, poi poche ore Dopo quello della deputata Vita Martinciglio. Dopo nemmeno tre giorni dallo strappo di Luigi Di Maio, Insieme per il futuro perde già due pezzi che hanno deciso di fare marcia indietro e tornare all’interno del Movimento 5 Stelle. In entrambi i casi a convincere i parlamentari è stato un intervento diretto del leader Giuseppe Conte. Ma per qualcuno che rientra, c’è anche chi percorre la strada inversa e abbraccia Insieme per il futuro. È il caso del consigliere capitolino Antonio De Santis, ex assessore della giunta Raggi e ad oggi capogruppo della Lista civica di Virginia Raggi. Insomma com’è evidente a tutti sono in corso, rigorosamente ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 24 giugno 2022) Prima il ripensamento delEmiliano, poi poche orequello dellaVitanemmeno tre giorni dallo strappo di Luigi Di Maio,per ilgià due pezzi che hanno deciso di fare marcia indietro e tornare all’interno del Movimento 5 Stelle. In entrambi i casi a convincere i parlamentari è stato un intervento diretto del leader Giuseppe Conte. Ma per qualcuno che rientra, c’è anche chi percorre la strada inversa e abbracciaper il. È il caso del consigliere capitolino Antonio De Santis, ex assessore della giunta Raggi e ad oggi capogruppo della Lista civica di Virginia Raggi. Insomma com’è evidente a tutti sono in corso, rigorosamente ...

