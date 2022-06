Guerra in Ucraina, Lavrov paragona Nato e Ue a Hitler (Di venerdì 24 giugno 2022) Serghei Lavrov usa un paragone forte per esprimere la usa opinione su Nato ed Unione Europea. Il ministro degli Esteri della Federazione Russa, infatti, ha lasciato intendere che l'Alleanza Atlantica e l'Europa starebbero creando una «coalizione». L'obiettivo sarebbe fare una «Guerra alla Russia». Una ricostruzione dei fatti che porta l'esponente governativo di Mosca ad accostare la cosa a quanto fece Aldolf Hitler. Le parole di Lavrov su Ue e Nato Nella sua narrazione Lavrov ha ricordato il fatto che il Fuhrer finì per riunire alcuni Paesi europei sotto la sua egida «per una Guerra contro l'Unione Sovietica». Il ministro russo ha sottolineato come la Federazione Russa terrà sotto controllo la situazione. Le parole di Lavrov ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 24 giugno 2022) Sergheiusa un paragone forte per esprimere la usa opinione sued Unione Europea. Il ministro degli Esteri della Federazione Russa, infatti, ha lasciato intendere che l'Alleanza Atlantica e l'Europa starebbero creando una «coalizione». L'obiettivo sarebbe fare una «alla Russia». Una ricostruzione dei fatti che porta l'esponente governativo di Mosca ad accostare la cosa a quanto fece Aldolf. Le parole disu Ue eNella sua narrazioneha ricordato il fatto che il Fuhrer finì per riunire alcuni Paesi europei sotto la sua egida «per unacontro l'Unione Sovietica». Il ministro russo ha sottolineato come la Federazione Russa terrà sotto controllo la situazione. Le parole di...

