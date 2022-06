Grande Fratello Vip 7, Chadia Rodriguez nel cast: il rumor (Di venerdì 24 giugno 2022) Chadia Rodriguez al Grande Fratello Vip 7: questa è la notizia che è stata lanciata dal portale Biccy, anche se ancora non c'è alcuna ufficialità in tal senso. Proseguono i rumors sui papabili concorrenti della settima edizione del reality di Canale 5. Chadia Rodriguez al Grande Fratello Vip 7? Il ben informato portale web Biccy ha riferito qualche dettaglio in più circa la papabile partecipazione della conduttrice al reality show. Dopo aver sostenuto i provini, l'artista pare abbia colpito ed incantato tutti gli autori, compreso il conduttore del programma Alfonso Signorini. Ora, a decidere se entrare in Casa, spetta solo alla Rodriguez. Un cognome il suo che rievoca quello di Belen, Jeremias e Cecilia ma che con ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 24 giugno 2022)alVip 7: questa è la notizia che è stata lanciata dal portale Biccy, anche se ancora non c'è alcuna ufficialità in tal senso. Proseguono is sui papabili concorrenti della settima edizione del reality di Canale 5.alVip 7? Il ben informato portale web Biccy ha riferito qualche dettaglio in più circa la papabile partecipazione della conduttrice al reality show. Dopo aver sostenuto i provini, l'artista pare abbia colpito ed incantato tutti gli autori, compreso il conduttore del programma Alfonso Signorini. Ora, a decidere se entrare in Casa, spetta solo alla. Un cognome il suo che rievoca quello di Belen, Jeremias e Cecilia ma che con ...

