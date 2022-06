Flavio Briatore, dopo le polemiche spunta un altro problema | La situazione è sfuggita di mano (Di venerdì 24 giugno 2022) Basta un nulla per accendere la polemica attorno a determinate questioni che riguardano personaggi famosi. Lo ha capito più di una volta, ed in queste ore ancora di più, il buon Flavio Briatore. Il noto imprenditore è al centro di una polemica che riguarda anche la città di Napoli, pronta a rispondere sulla questione sollevata da Briatore riguardante la pizza. Ma cosa è successo? Al centro dell’attenzione una delle pietanze più famose del mondo, che da sempre fa sognare milioni di persone in tutto il mondo. Cosa è successo con Briatore? La polemica è nata da quelli che sono i costi che sono legati alla pizza. L’imprenditore, ex marito della showgirl Elisabetta Gregoraci, con la sua crazy pizza ha portato i prezzi a dei livelli importanti: una margherita costa ben 15 euro. E cosi su Briatore ha puntato ... Leggi su ildemocratico (Di venerdì 24 giugno 2022) Basta un nulla per accendere la polemica attorno a determinate questioni che riguardano personaggi famosi. Lo ha capito più di una volta, ed in queste ore ancora di più, il buon. Il noto imprenditore è al centro di una polemica che riguarda anche la città di Napoli, pronta a rispondere sulla questione sollevata dariguardante la pizza. Ma cosa è successo? Al centro dell’attenzione una delle pietanze più famose del mondo, che da sempre fa sognare milioni di persone in tutto il mondo. Cosa è successo con? La polemica è nata da quelli che sono i costi che sono legati alla pizza. L’imprenditore, ex marito della showgirl Elisabetta Gregoraci, con la sua crazy pizza ha portato i prezzi a dei livelli importanti: una margherita costa ben 15 euro. E cosi suha puntato ...

