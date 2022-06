Finché è complice di Draghi il dialogo con il M5S è impossibile (Di venerdì 24 giugno 2022) Il deputato di Alternativa ed ex M5S, Andrea Colletti, non vede al momento la possibilità di riallacciare un dialogo col M5S. “Fino a quando rimangono fatalmente all’interno del Governo Draghi le differenze tra dimaiani e contiani non ci sono. Deve passare troppa acqua sotto i ponti per poter immaginare di parlare con chi è stato complice per un anno e mezzo di questo esecutivo”, dice. Come si spiega il terremoto che ha sconvolto il M5S e che ha portato alla scissione del ministro degli Esteri? “È l’epilogo di una battaglia di potere sulla gestione del simbolo del M5S. E che non ha nulla a che vedere con le storie sull’atlantismo e via dicendo. Di Maio, con Giuseppe Conte diventato capo del M5S, non poteva che andar via perché non avrebbe avuto più futuro all’interno del Movimento. Nel senso che le liste elettorali prossimamente le ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 24 giugno 2022) Il deputato di Alternativa ed ex M5S, Andrea Colletti, non vede al momento la possibilità di riallacciare uncol M5S. “Fino a quando rimangono fatalmente all’interno del Governole differenze tra dimaiani e contiani non ci sono. Deve passare troppa acqua sotto i ponti per poter immaginare di parlare con chi è statoper un anno e mezzo di questo esecutivo”, dice. Come si spiega il terremoto che ha sconvolto il M5S e che ha portato alla scissione del ministro degli Esteri? “È l’epilogo di una battaglia di potere sulla gestione del simbolo del M5S. E che non ha nulla a che vedere con le storie sull’atlantismo e via dicendo. Di Maio, con Giuseppe Conte diventato capo del M5S, non poteva che andar via perché non avrebbe avuto più futuro all’interno del Movimento. Nel senso che le liste elettorali prossimamente le ...

Pubblicità

DomandaSupposta : @fpicciolini @lageloni Bastava che il complice del Colle avesse 'minacciato' il ricorso alle urne che sarebbero spu… - RomanatoM : RT @DeserCut: @InMonsterland @ZioSt4lin Eh però la storia è sempre quella... Finché la gente comune (vittima di talune circostanze) lascia… - CarapucciEgeo : @Mov5Stelle Finché avallate i crimini piduisti, da me non prenderete nemmeno il voto, figurarsi l'iscrizione! Vi ri… - DeserCut : @InMonsterland @ZioSt4lin Eh però la storia è sempre quella... Finché la gente comune (vittima di talune circostanz… - il_Tommi12 : @_diana87 Io resto allibito all’idea che si spendano pochi secondi per la vittoria di Verstappen e mezz’ora per il… -