Eva Henger, il tormento dopo l’incidente: “Piango per chi è morto” (Di venerdì 24 giugno 2022) L'attrice e il marito a fine aprile 2022 si sono salvati quasi per miracolo dopo un violento impatto frontale in auto: lei ancora non riesce a camminare ed è consapevole di dover affrontare un percorso lungo e faticoso, ma non dimentica chi ha perso la vita nello scontro. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di venerdì 24 giugno 2022) L'attrice e il marito a fine aprile 2022 si sono salvati quasi per miracoloun violento impatto frontale in auto: lei ancora non riesce a camminare ed è consapevole di dover affrontare un percorso lungo e faticoso, ma non dimentica chi ha perso la vita nello scontro. L'articolo proviene da DireDonna.

Pubblicità

lawebstar_it : #Isola Eva Henger chiede scusa pubblicamente a Mercedesz. Perché non si sono parlate per 2 anni: - AngryMercurio : RT @justtmat: il blocco domenica live con mercedesz e eva henger #isola - Lukinoo1518 : RT @IsolaDeiFamosi: Dopo un periodo di lontananza Mercedesz riceve una lettera da sua mamma Eva Henger ?? #Isola - xjsekhmet : RT @aidalaverdadera: Eva Henger per sempre famosa ci ha permesso di capire quanto fosse il cesso MonteQuePasa e non per le canne in Honduras - mimmo_sardiello : Ilona preferisce Luca perchè odia Eva Henger da sempre #isola -