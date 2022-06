Ddl Concorrenza, taxi in sciopero il 5 e 6 luglio: “No alla norma sulle piattaforme di intermediazione”. Lunedì incontro col governo (Di venerdì 24 giugno 2022) I sindacati dei tassisti hanno indetto per il 5 e 6 luglio uno sciopero con il fermo del servizio di 48 ore per protestare contro il Ddl Concorrenza e la liberalizzazione del settore. L’annuncio arriva nonostante Lunedì prossimo al ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili siano stati convocati incontri con le rappresentanze sindacali dei tassisti e degli Ncc. Intanto il presidente della Commissione di garanzia sugli scioperi, Giuseppe Santoro-Passarelli, richiama la categoria: in riferimento agli “episodi di astensioni collettive poste in essere da parte dei conducenti di taxi sul territorio nazionale, riportate dalle principali agenzie di stampa”, ricorda che “al di fuori di una legittima proclamazione di sciopero, non è sufficiente garantire le sole corse di emergenza, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) I sindacati dei tassisti hanno indetto per il 5 e 6unocon il fermo del servizio di 48 ore per protestare contro il Ddle la liberalizzazione del settore. L’annuncio arriva nonostanteprossimo al ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili siano stati convocati incontri con le rappresentanze sindacali dei tassisti e degli Ncc. Intanto il presidente della Commissione di garanzia sugli scioperi, Giuseppe Santoro-Passarelli, richiama la categoria: in riferimento agli “episodi di astensioni collettive poste in essere da parte dei conducenti disul territorio nazionale, riportate dalle principali agenzie di stampa”, ricorda che “al di fuori di una legittima proclamazione di, non è sufficiente garantire le sole corse di emergenza, ...

