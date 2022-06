Damiano David aspramente criticato per l’atteggiamento verso una fan (ma le cose non stanno come sembra) (Di venerdì 24 giugno 2022) Nonostante il successo planetario che i Maneskin stanno ottenendo in giro per il mondo con i loro concerti, nelle ultime ore il frontman Damiano David è stato al centro di una polemica social per via dell’atteggiamento che avrebbe avuto nei confronti di una fan. La ragazza, ha raccontato sui social di aver partecipato ieri al loro concerto e di aver portato con sé un cartellone, nel quale ha citato il brano Coraline, spiegando di essere riuscita a superare i propri problemi anche grazie alla band “Sono stata Coraline per 7 anni, ora grazie anche a voi sono di nuovo Alice“, ha scritto la ragazza, la quale però sui social ha poi lamentato l’atteggiamento avuto da Damiano nei suoi confronti alla vista del cartellone: Sono la ragazza con il cartellone di Coraline, so bene che l’hai letto… ... Leggi su isaechia (Di venerdì 24 giugno 2022) Nonostante il successo planetario che i Maneskinottenendo in giro per il mondo con i loro concerti, nelle ultime ore il frontmanè stato al centro di una polemica social per via delche avrebbe avuto nei confronti di una fan. La ragazza, ha raccontato sui social di aver partecipato ieri al loro concerto e di aver portato con sé un cartellone, nel quale ha citato il brano Coraline, spiegando di essere riuscita a superare i propri problemi anche grazie alla band “Sono stata Coraline per 7 anni, ora grazie anche a voi sono di nuovo Alice“, ha scritto la ragazza, la quale però sui social ha poi lamentatoavuto danei suoi confronti alla vista del cartellone: Sono la ragazza con il cartellone di Coraline, so bene che l’hai letto… ...

