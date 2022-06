(Di venerdì 24 giugno 2022) A dirlo la professoressa Antonella Mencacci. 'Eliminare l'isolamento per i positivi alnon ha senso se l'obiettivo è di contenere la trasmissione del ...

Pubblicità

Nazione_Umbria : Covid Umbria, 'Variante più contagiosa. E la popolazione che si protegge meno' - Nazione_Umbria : Covid Umbria, i dati del 24 giugno: 976 nuovi casi - umbriaOn : #Terni: il suo #amore si salva dal #Covid dopo 96 giorni di #ricovero e lei lo racconta in un #libro… - cronacaeugubina : Farmacie di Gubbio: negli ultimi 4 giorni 214 tamponi e 63 positivi al Covid-19. In Umbria 9.949 positivi attuali - orvietonews : 'Diario di un amore inaspettato', il vissuto di una famiglia alle prese con il contagio da Sars CoV-2 nel libro di… -

Il tasso di positività è al 29%. Gli attualmente positivi insono ...A dirlo la professoressa Antonella Mencacci. 'Eliminare l'isolamento per i positivi alnon ha senso se l'obiettivo è di contenere la trasmissione del ...L'Iss denuncia l'aumento dei ricoveri e mappa il livello di rischio epidemiologico regione per regione. Gli ultimi dati sulla situazione pandemica.questa settimana due Regioni superano la soglia di allerta fissata al 15% per l'occupazione di posti letto da parte di pazienti Covid: la Sicilia (al 17,6%) e l'Umbria (al 17,7%). Emerge dalla ...