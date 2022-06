Covid, l’Iss: “In sette giorni casi aumentati del +62%. L’indice Rt torna sopra 1, aumentano i ricoveri. Nove regioni sono a rischio alto” (Di venerdì 24 giugno 2022) Negli ultimi sette giorni l’incidenza dei nuovi casi di Covid è aumentata del +62% e nessuna regione adesso è più a rischio basso. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute sull’andamento della pandemia in Italia. Secondo quanto si legge nel report, questa settimana si sono registrati 504 nuovi casi di positività ogni 100.000 abitanti (17/06/2022 -23/06/2022) contro i 310 ogni 100.000 abitanti dei sette giorni precedenti (10/06/2022 -16/06/2022). Dato che ha fatto schizzare nuovamente l’Rt, L’indice di trasmissibilità del virus, sopra la soglia epidemica dopo due mesi e mezzo in cui si era mmantenuto sotto l’1. Non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Negli ultimil’incidenza dei nuovidiè aumentata dele nessuna regione adesso è più abasso. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute sull’andamento della pandemia in Italia. Secondo quanto si legge nel report, questa settimana siregistrati 504 nuovidi positività ogni 100.000 abitanti (17/06/2022 -23/06/2022) contro i 310 ogni 100.000 abitanti deiprecedenti (10/06/2022 -16/06/2022). Dato che ha fatto schizzare nuovamente l’Rt,di trasmissibilità del virus,la soglia epidemica dopo due mesi e mezzo in cui si era mmantenuto sotto l’1. Non ...

