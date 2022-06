Covid, in aumento incidenza, Rt e anche occupazione intensive (Di venerdì 24 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – In aumento i dati relativa all'incidenza settimanale, ma anche l'Rt medio e l'occupazione in terapia intensiva. E' quanto emerge dal monitoraggio della Cabina di Regiadell'Istituto Superiore di Sanità. Sale l'incidenza settimanale a livello nazionale: 504 ogni 100.000 abitanti (17/06/2022 -23/06/2022) vs 310 ogni 100.000 abitanti (10/06/2022 -16/06/2022). Nel periodo 1 giugno – 14 giugno 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,07 (range 0,76-1,48), in aumento rispetto alla settimana precedente ed oltre la soglia epidemica. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in aumento ed anch'esso sopra la soglia epidemica: Rt=1,16 (1,11-1,21) al 14/06/2022 vs Rt=0,95 (0,91-1) al 07/06/2022.Il tasso di ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Ini dati relativa all'settimanale, mal'Rt medio e l'in terapia intensiva. E' quanto emerge dal monitoraggio della Cabina di Regiadell'Istituto Superiore di Sanità. Sale l'settimanale a livello nazionale: 504 ogni 100.000 abitanti (17/06/2022 -23/06/2022) vs 310 ogni 100.000 abitanti (10/06/2022 -16/06/2022). Nel periodo 1 giugno – 14 giugno 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,07 (range 0,76-1,48), inrispetto alla settimana precedente ed oltre la soglia epidemica. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è ined anch'esso sopra la soglia epidemica: Rt=1,16 (1,11-1,21) al 14/06/2022 vs Rt=0,95 (0,91-1) al 07/06/2022.Il tasso di ...

