Charlene bacia Alberto in pubblico, ma per qualcuno è una messinscena (Di venerdì 24 giugno 2022) Charlene vola a Oslo con la famiglia, primo viaggio ufficiale dopo la malattia e bacia Alberto davanti ai fotografi Leggi su ilgiornale (Di venerdì 24 giugno 2022)vola a Oslo con la famiglia, primo viaggio ufficiale dopo la malattia edavanti ai fotografi

Pubblicità

infoitcultura : Charlene bacia Alberto in pubblico, ma per qualcuno è una messinscena - infoitcultura : Charlene di Monaco bacia il principe Alberto e pone fine a tutte le polemiche - ilgiornale : Charlene vola a Oslo con la famiglia, primo viaggio ufficiale dopo la malattia e bacia Alberto davanti ai fotografi - infoitcultura : Il royal look del giorno. Charlene di Monaco in blazer nero bacia il principe Alberto - infoitcultura : La Principessa Charlene splendente in Norvegia bacia il Principe Alberto: le foto -