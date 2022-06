Calciomercato Torino, rinforzi dalla Francia: all’assalto di Henrique e Solet (Di venerdì 24 giugno 2022) Il Torino guarda in Francia e individua i sostituti di Bremer e Brekalo: Cairo e Vagnati dovranno trattare per la fumata bianca Il Torino guarda in Francia per i rinforzi. I profili individuati sono quelli di Oumar Solet e Luis Henrique, rispettivamente un difensore e un trequartista. Proprio i ruoli rimasti vacanti dopo gli addii di Bremer (destinato all’addio, probabilmente all’Inter) e Brekalo, il quale ha rifiutato i granata per tornare al Wolfsburg e valutare altre opzioni. Ora, però, per il presidente Cairo e il direttore tecnico Vagnati è tempo di trattative, per Solet ed Henrique serviranno altri sforzi. Nuovo Bremer Classe 2000, Solet sta prepotentemente sbaragliando la concorrenza e si candida a ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 giugno 2022) Ilguarda ine individua i sostituti di Bremer e Brekalo: Cairo e Vagnati dovranno trattare per la fumata bianca Ilguarda inper i. I profili individuati sono quelli di Oumare Luis, rispettivamente un difensore e un trequartista. Proprio i ruoli rimasti vacanti dopo gli addii di Bremer (destinato all’addio, probabilmente all’Inter) e Brekalo, il quale ha rifiutato i granata per tornare al Wolfsburg e valutare altre opzioni. Ora, però, per il presidente Cairo e il direttore tecnico Vagnati è tempo di trattative, peredserviranno altri sforzi. Nuovo Bremer Classe 2000,sta prepotentemente sbaragliando la concorrenza e si candida a ...

