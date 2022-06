Calciomercato Torino: in arrivo Maggiore, allo Spezia Seck in prestito (Di venerdì 24 giugno 2022) Calciomercato Torino, sempre più vicino l’arrivo di Maggiore dallo Spezia. Ai liguri una parte cash e anche il prestito di Seck Giulio Maggiore sempre più vicino al Torino. Il centrocampista dello Spezia dovrebbe arrivare a Torino la prossima settimana per firmare con i granata. allo Spezia, secondo quanto riporta La Stampa, una parte di 6 milioni di euro più il prestito di Demba Seck. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 giugno 2022), sempre più vicino l’di. Ai liguri una parte cash e anche ildiGiuliosempre più vicino al. Il centrocampista dellodovrebbe arrivare ala prossima settimana per firmare con i granata., secondo quanto riporta La Stampa, una parte di 6 milioni di euro più ildi Demba. L'articolo proviene da Calcio News 24.

