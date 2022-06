Attivisti per il diritto all'aborto marciano a New York (Di venerdì 24 giugno 2022) "L'accesso all'aborto è unfondamentale diritto umano e resta sicuro, accessibile e legale a New York". Lo assicura il governatore dello Stato Kathy Hochul. Le fa eco il sindaco della Grande Mela, Eric Adams. "A coloro che vogliono un aborto nel Paese sappiate che qui siete le benvenute. Faremo ogni sforzo per assicurare che i servivi riproduttivi restino disponibili e accessibili per voi", assicura Adams. Leggi su lastampa (Di venerdì 24 giugno 2022) "L'accesso all'è unfondamentaleumano e resta sicuro, accessibile e legale a New". Lo assicura il governatore dello Stato Kathy Hochul. Le fa eco il sindaco della Grande Mela, Eric Adams. "A coloro che vogliono unnel Paese sappiate che qui siete le benvenute. Faremo ogni sforzo per assicurare che i servivi riproduttivi restino disponibili e accessibili per voi", assicura Adams.

Pubblicità

fffitalia : Gli attivisti per il clima di #fridaysforfureitalia e @XrItaly avevano dato l’allarme #siccità già a Febbraio. Ques… - franser_real : Usa: annullata la sentenza che garantiva il diritto all'aborto - unascenastrana : Posso dire che sta cosa degli attivisti che protestano per il cambiamento climatico piazzandosi in autostrada blocc… - BarereG : RT @Gianl1974: Tom Felton, che ha interpretato Draco Melfoy in Harry Potter, ha sostenuto l'Ucraina Ha ringraziato gli ucraini che hanno c… - Corry08101961 : RT @localteamtv: Roma, automobilisti inferociti tentano di rimuovere attivisti Ultima Generazione che bloccano la strada in protesta per il… -