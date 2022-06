Atletica: Tortu al via agli Assoluti, 'mi aspetto di fare una buona gara' (Di venerdì 24 giugno 2022) Rieti, 24 giu. - (Adnkronos) - Filippo Tortu gareggerà domani a Rieti nei 100 metri ai campionati italiani Assoluti Buone le sensazioni del velocista brianzolo: "Gareggiare a Rieti è sempre bello, è un luogo che porta con sé molti ricordi positivi. Sono contento di poter gareggiare ai Campionati Italiani, sono l'apice delle manifestazioni nazionali ed è bello confrontarsi con i propri compagni di squadra. Domani mi aspetto di fare una buona gara, sto continuando a lavorare con intensità e determinazione per raggiungere il top della forma per Mondiali ed Europei". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Rieti, 24 giu. - (Adnkronos) - Filippogareggerà domani a Rieti nei 100 metri ai campionati italianiBuone le sensazioni del velocista brianzolo: "Gareggiare a Rieti è sempre bello, è un luogo che porta con sé molti ricordi positivi. Sono contento di poter gareggiare ai Campionati Italiani, sono l'apice delle manifestazioni nazionali ed è bello confrontarsi con i propri compagni di squadra. Domani midiuna, sto continuando a lavorare con intensità e determinazione per raggiungere il top della forma per Mondiali ed Europei".

