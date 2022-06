Atalanta, ore decisive per Carnesecchi (Di venerdì 24 giugno 2022) Oggi l’agente di Marco Carnesecchi, portiere dell'Atalanta e oggetto del desiderio della Lazio, incontrerà la dirigenza bergamasca,... Leggi su calciomercato (Di venerdì 24 giugno 2022) Oggi l’agente di Marco, portiere dell'e oggetto del desiderio della Lazio, incontrerà la dirigenza bergamasca,...

Pubblicità

ManuFilippone95 : RT @86_longo: Accordo trovato tra Salernitana e Atalanta per Ederson ( come anticipato da diverse fonti ieri sera). Nelle prossime ore gli… - SPalermo91 : RT @86_longo: Accordo trovato tra Salernitana e Atalanta per Ederson ( come anticipato da diverse fonti ieri sera). Nelle prossime ore gli… - 86_longo : Accordo trovato tra Salernitana e Atalanta per Ederson ( come anticipato da diverse fonti ieri sera). Nelle prossim… - APaglia7 : RT @EffeSimoncini: L'Atalanta è quella cosa che ti tiene incollato 52 minuti ad una conferenza stampa in cui non si dice niente e tre ore d… - angeloranieri99 : RT @LeBombeDiVlad: ??? #Atalanta molto attiva nelle ultime ore. Si prova a chiudere per #Cambiaso ??I club sono a lavoro per trovare l'accor… -