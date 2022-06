Altri 2 miliardi pubblici a Mps. Per licenziare 4mila addetti (Di venerdì 24 giugno 2022) Quello del Monte dei Paschi di Siena è da molti anni un pozzo senza fondo per lo Stato, che vi getta miliardi senza riuscire a rimettere in piedi la banca. Con il prossimo aumento di capitale, confermato nel nuovo piano industriale annunciato ieri, il Tesoro – proprietario del 64% circa delle azioni di Mps – consegnerà Altri due miliardi, nella speranza che siano gli ultimi e non spunti qualche ulteriore sorpresa dalla Bce, con allegata richiesta di aumentarne il patrimonio. Mps presenta il Piano industriale. Stato e lavoratori pagano, i soci incassano Consegnare tutti questi soldi in un momento storico in cui servirebbero per abbassare le bollette energetiche degli italiani o far funzionare i servizi, porta con sé pure una beffa. Appena incassati i soldi l’istituto di Rocca Salimbeni procederà col licenziamento di quattromila ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 24 giugno 2022) Quello del Monte dei Paschi di Siena è da molti anni un pozzo senza fondo per lo Stato, che vi gettasenza riuscire a rimettere in piedi la banca. Con il prossimo aumento di capitale, confermato nel nuovo piano industriale annunciato ieri, il Tesoro – proprietario del 64% circa delle azioni di Mps – consegneràdue, nella speranza che siano gli ultimi e non spunti qualche ulteriore sorpresa dalla Bce, con allegata richiesta di aumentarne il patrimonio. Mps presenta il Piano industriale. Stato e lavoratori pagano, i soci incassano Consegnare tutti questi soldi in un momento storico in cui servirebbero per abbassare le bollette energetiche degli italiani o far funzionare i servizi, porta con sé pure una beffa. Appena incassati i soldi l’istituto di Rocca Salimbeni procederà col licenziamento di quattromila ...

