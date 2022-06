Pubblicità

Così in una nota, Tiziana, capo - delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo. 'Purtroppo sono sempre le donne più fragili, più povere e più deboli a soffrire le conseguenze di ...... dice a Ilfattoquotidiano.it Tiziana, capo - delegazione del Movimento 5 Stelle . Gli otto ...una risoluzione per difendere le donne in Polonia dopo il divieto virtuale del diritto all'in ... Aborto, Beghin (Movimento 5 Stelle): “Dalla Corte Suprema Usa attentato alla libertà delle donne” Tiziana Beghin, capo-delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo: "Purtroppo sono sempre le donne più fragili, più povere e più deboli a soffrire" ...(ANSA) - BRUXELLES, 24 GIU - "La sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti sull'aborto rappresenta una clamorosa involuzione e un attentato alla libertà delle donne. Auspico che l'amministrazione ...