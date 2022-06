Zidane | «È inutile parlare tanto ai giocatori nell’intervallo | bla bla bla | vanno lasciati in pace»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 23 giugno 2022) In occasione dei suoi 50 anni, L’Equipe intervista Zinedine. Un’intervista molto ampia di cui pubblichiamo qualche risposta. Parla di Benzema che definisce il fratello più piccolo che non ha avuto. Karim non doveva migliorare. Ma gli piaceva rimanere dopo le sessioni di gruppo. Gli ho dato due o tre consigli per le situazioni davanti alla porta, ma nello scambio che avevo con lui. A me e al mio staff piaceva stare con uno o due. Anche con il portiere. Mi divertivo. Facevamo esercizi divertenti. Ci sfidavamo. Spesso ho vinto io. Facevo anche il torello. Mi piace stare con i miei, giocare con loro. Non avevo molto da trasmettere loro personalmente. Non ne avevano bisogno. Lavoravo soprattutto nella squadra. La testata a Materazzi Quel giorno, mia madre era molto stanca. Avevo sentito mia sorella al telefono ...