Zona_Wrestling : #WWE WWE: Rhea Ripley demolisce un fan che l'accusa di essere 'quasi un uomo' - - SpazioWrestling : WWE: Rhea Ripley fuori per una commozione cerebrale? #WWE #RheaRipley - TSOWrestling : La lottatrice #WWE non ha per niente apprezzato il consiglio ricevuto su Twitter #TSOW // #TSOS - Zona_Wrestling : #WWE WWE: Rhea Ripley commenta il suo infortunio - - zazoomblog : WWE: Rhea Ripley commenta il suo infortunio - #Ripley #commenta #infortunio -

...PERSON MIXED TAG TEAM MATCH E RHODES VS ROLLINS PARTE III NELLA GABBIA A Hell in a Cell 2022 la... Sotto la guida dell'Hall of Famer Edge , sia Damian Priest cheRipley hanno deciso di passare ...L'exChampion ha però dimostrato grinta e tenacia da vendere, accettando di sfidare entrambi in ... the Rated - R Superstar, Damien Priest eRipley hanno messo nel mirino il gruppo formato da ...Rhea Ripley ha lavorato duramente per affermarsi come una delle migliori superstar della divisione femminile della WWE. Finora ha avuto successo sia a NXT che nel main roster. L'ex Raw Women's Champio ...Rhea Ripley worked hard to establish herself as one of the top Superstars in WWE’s women’s division. She found success in both NXT and the main roster so ...